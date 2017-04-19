Тарифы SEO агентства
Мы разработали гибкую тарифную сетку для оптимального сочетания цены и объемов трафика.
SEO-продвижение
- Анализ ТОПа по выдаче, проведение аудитов
- Сбор полного семантического ядра
- Внутренняя и внешняя оптимизация
- Копирайтинг, оформление и размещение контента
- Наращивание естественной ссылочной массы
- UX-аудит и улучшение поведенческих
- Анализ результатов, отчетность
Контекстная реклама
- Анализ тематики и сбор целевых запросов
- Прогноз: конверсии, количество лидов и цены лида
- Составление продающих объявлений
- Определение ЦА и настройка целей
- Настройка стратегии показов
- Настройка ретаргетинга в РСЯ
- Анализ результатов
- Сквозная аналитика
SMM-реклама
- Анализ и сбор потенциальных клиентов (ЦА) для таргетированной рекламы
- Оформление группы с созданием необходимого контента и графики
- Разработка контент-плана, создание базовых публикаций, разработка баннеров
- Разработка объявлений для таргетинга
- Тестирование объявлений, выработка наиболее эффективных вариантов
За
последнее
время
Веб-студия комплексного
интернет-маркетинга
С 2016 года мы оказываем комплексную поддержку в сфере интернет-маркетинга и предлагаем нашим клиентам: создание сайтов, оптимизацию и поисковое продвижение, контекстную рекламу и репутационный менеджмент, а также SMM.
Наша задача сделать ваш сайт популярным и прибыльным для бизнеса, поэтому мы не занимаемся узкоспециализированной оптимизацией сайта. В своей работе мы используем комплексный подход и проводим все виды маркетинговых мероприятий, нацеленных на достижение фактического результата для бизнеса, измеримого инструментами веб-аналитики.
Силами наших специалистов эффективно продвигается более 120 сайтов в различных тематиках в Москве и других регионах России. Наша команда состоит из 8 специалистов, сертифицированных в области SEO и контекстной рекламы "Яндекс. Директ", "Google Adwords".
Наша миссия создавать и реализовывать только качественные рекламные продукты для своих клиентов.
Стоимость SEO-продвижения в Москве
|Цены
|от 25 000 руб.
|от 35 000 руб.
|от 50 000 руб.
|Категория сайта
|Сайты услуг, визитки
|Интернет-магазины
|Информационные порталы и СМИ
|SEO и Юзабилити аудиты, анализ конкурентов, сбор семантического ядра запросов
|Поисковая оптимизация (технические работы, заполнение мета-данных, оптимизация контента)
|Копирайтинг (написание текстов, оформление и размещение)
|Настройка и ведение контекстной рекламы
|от 12 600 руб./мес.
|Управление репутацией (работа с отзывами)
|от 6 000 руб./мес.
|Услуги крауд-маркетинга
|от 6 000 руб./мес.
|Техническая поддержка
|Заказать
|Заказать
|Заказать
Комплексная поддержка сайтов
Гарантия на разработку, мобильная оптимизация без исключения, легальное SEO
Обсуждаем и используем лучшие технологии для достижения целей
Проектируем и разрабатываем оптимальные решения для бизнеса
Следим за трендами и создаем красивые и удобные вещи
Бесплатный SEO-аудитПродвигаете сайт, а трафика нет?
Проведем детальный анализ вашего сайта на предмет технических ошибок и дадим рекомендации по дальнейшему развитию сайта. Дополнительно, проверим ваш сайт на наличие фильтров "Минусинкс", "АГС", "Баден-Баден" и другие. По результатам работ предоставим отчет.Получить на почту
Полезные статьи про SEO
Инвестиции в продвижение веб-сайта отбиваются с лихвой, если вы сотрудничаете с честным и профессиональным SEO-подрядчиком.
Текстовый контент пишется, прежде всего, для посетителей. Но он также должен «нравиться» поисковым машинам.
Какие существуют инструменты привлечения целевой аудитории или как заявить о себе в интернете?
Независимо от того, насколько велик Рунет, он представляет только малую долю пользователей по сравнению с англоязычным сегментом Интернета.
Как устроен Яндекс и причины, по которым сайт не попадет в ТОП.
Ответы на вопросы
Какие вы можете предложить методы привлечения клиентов?
Для привлечения новых клиентов мы используем различные источники интернет-рекламы: через поисковые системы, контекстную рекламу и социальные сети. В зависимости от направления вашего бизнеса, подбираются наиболее эффективные каналы для привлечения целевой аудитории.
Заключим ли мы договор?
Безусловно. При этом, мы готовы выслушать ваши пожелания и по необходимости внести правки.
Что входит в стоимость продвижения сайта?
В зависимости от сложности проекта и поставленных задач, стараемся уложиться в цены заявленные на сайте.
- Анализ конкурентов и сбор полного семантического ядра;
- Проведение технического и коммерческого аудитов;
- Разработка оптимальной структуры сайта;
- Размещение уникального контента;
- Внесение технических правок;
- Работа со ссылочным.
Вы работаете только по предоплате?
Мы работаем по 50% предоплате. Сегодня такие условия привычны рынку. Но на фоне остальных нас выделяет гибкий подход к каждому клиенту. Оплатить наши услуги вы можете в первые 2 недели текущего месяца, что почти является оплатой по факту выполнения работ.
Когда я увижу первые результаты от сотрудничества?
В зависимости от специфики бизнеса, скорость отклика может варьироваться от 5 до 30 дней. В течение указанного времени, после оптимизации сайта происходит рост позиций сайта по низкочастотным запросам.
Какие вы даете гарантии на услуги?
Мы предоставляем финансовые гарантии по договору на все виды услуг по разработке, продвижению и поддержке сайтов в интернете. Мы стараемся согласовывать все этапы работ, максимально удовлетворяя потребности клиента индивидуально по каждому проекту.
Как долго продвигается WEB-сайт?
Все зависит от уровня конкуренции в нише, региона продвижения и возраста сайта, обычно сроки составляют от 3 до 6 месяцев. Присылайте ваш адрес сайта и мы оценим точные сроки вывода сайта в ТОП-10 поисковых систем по целевым поисковым фразам.
В каких поисковых системах вы продвигаете сайт?
Сайт будет продвигаться сразу во всех поисковых системах. По статистике Liveinternet наибольшая доля трафика привлекается с Яндекса — 51,3% (с Google — 43,3%), поэтому в большинстве случаев стратегия продвижения сайта строится на базе алгоритмов российского поисковика.
Предоставляете ли вы отчеты о проделанной работе по продвижению?
Для нашей SEO-компании независимая статистика – это лучший отчет. На вашем сайте мы установим счетчик, который наглядно продемонстрирует вам эффективность нашего сотрудничества. Дополнительно, возможна интеграция системы «Сall tracking» для отслеживания звонков. Если вы нуждаетесь в других отчетах, готовы обсудить и этот вопрос.
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WEB-студию?
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